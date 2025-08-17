A Trani un delfino si avvicina anche alla seconda spiaggia, "ma servono rispetto e prudenza": l'appello di Pasquale Salvemini (Wwf)

"Era tra la gente, tra gli scogli, mentre tra immersioni veloci e piccole acrobazie cercava di mangiare quanto più possibile .ieri sera alle 20.30 su segnalazione della Capitaneria di Porto di Barletta e di molti bagnanti presenti alla "seconda spiaggia" a Trani, scatta l'emergenza del "delfino in difficoltà"...raggiungo la zona ma nel frattempo il delfino che si era abbondantemente ingozzato di pesce decide di lasciare la spiaggia...ed ora vi faccio vedere il video del delfino, un video molto bello e che ci deve fare riflettere!! Quando si avvicinano troppo alla costa cerchiamo di non disturbarli né tantomeno di toccarli ..." ... Perché potrebbero diventare da dolci e mansueti anche aggressivi e potrebbe essere anche pericoloso" , ci aggiunge Pasquale Salvemini. È suo il post da cui abbiamo tratto, autorizzati, il testo che abbiamo pubblicato integralmente.Nello stesso giorno in cui sta facendo il giro del web il video che mostra cinque delfini nuotare al largo di Trani al tramonto - un momento emozionante, osservato e ripreso da lontano con rispetto - un altro avvistamento ha suscitato reazioni diverse: quello di un delfino vicino alla riva della seconda spiaggia, diffuso da Pasquale Salvemini, responsabile WWF Molfetta e attivo nel recupero e reinserimento delle tartarughe a Trani.Nel video col drone si vede chiaramente una persona cercare di avvicinarsi troppo all'animale, con un bambino tra le braccia gesto che ha spinto Salvemini a lanciare un appello accorato: *«Non disturbiamo queste creature. Osserviamole con stupore, ma da lontano. Il contatto può causare stress e disorientamento»*.Due episodi nello stesso giorno, due approcci diversi. Il primo ha celebrato l'armonia con la natura. Il secondo ricorda quanto sia importante conoscere e rispettare gli equilibri del mare.