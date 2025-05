A Trani un open day dedicato alle cefalee

L'Ambulatorio di Neurologia del Presidio Territoriale di Assistenza a Trani, riconosciuto come Centro dedicato alle cefalee dalla SISC (Società Italiana per lo Studio delle Cefalee), ha aderito alla Giornata nazionale del mal di testa, celebrata in tutta Italia con l'obiettivo di proseguire la campagna informativa per il contrasto alle cefalee.



La Società Italiana per lo Studio delle Cefalee è la prima società scientifica italiana volta allo studio multidisciplinare dei disordini dolorosi cefalici, a cui aderisce l'Ambulatorio presente a Trani, la cui dirigente responsabile è la dott.ssa Anna Totagiancaspro, dirigente neurologo, che si dedica alla diagnosi e al trattamento delle forme più complesse e resistenti di cefalea.



Lunedì 19 maggio l'Ambulatorio sarà aperto a tutti, senza prenotazione, dalle ore 9 alle ore 13, per un open day con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica alla problematica delle cefalee. In particolare sono in programma attività di informazione, educazione e somministrazione di questionari.



L'emicrania è un disturbo neurologico cronico che colpisce più di 1 miliardo di persone in tutto il mondo (circa il 15% della popolazione mondiale). I mal di testa non sono tutti uguali e alcuni tipi possono essere causa di disabilità. Episodi frequenti e intensi, per più giorni consecutivi e per più mesi, possono significare emicrania o cefalea cronica e vanno trattati con la giusta cura.