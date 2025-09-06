Trani - Polizia Locale, segnaletica. <span>Foto Michele Straniero</span>
Trani - Polizia Locale, segnaletica. Foto Michele Straniero
A Trani una nuova segnaletica stradale per "maggior ordine e sicurezza”

L'Assessora Di Lernia : «Attività completate, risposta immediata alla cittadinanza»

Trani - sabato 6 settembre 2025 8.30
"Un intervento per dare maggiore sicurezza alla cittadinanza e un maggiore ordine alla sosta libera per le vetture", potremmo riassumere così le finalità delle attività di ricalco, ripristino e rinnovo della segnaletica stradale cittadina, verticale e orizzontale. Un'attività che ogni anno si accompagna al ritorno a scuola dei più piccoli, nonché capace di accrescere la sicurezza di tutti i pedoni.

Così come spiega ai nostri microfoni l'Assessora alla Polizia Locale e Viabilità Cecilia Di Lernia: «Sono interventi sostanziali che vengono effettuati ogni anno in prossimità dell'apertura delle scuole, predisposti dal Comando di Polizia Locale che provvede alla richiesta di rifacimento di tutta la segnaletica, soprattutto orizzontale. L'attività è fondamentale. L'appello che lanciamo ai cittadini è di rispettare quella segnaletica, soprattutto quella che riguarda gli stalli per i bus, non vorremmo intervenire con rimozioni di auto come in passato. La vera rivoluzione è avere buon senso, e fortunatamente la maggior parte dei cittadini ce l'ha. Fondamentale rispettare le regole del vivere civile».

Oltre a "sicurezza", l'altra parola chiave delle operazioni di questi ultimi giorni è "ordine", come per l'intervento di rifacimento della segnaletica orizzontale dell'area di sosta che fronteggia l'ingresso secondario della Villa Comunale ove vi sono le celebri giostrine, che risponde ad una necessità espressa dagli abitanti della zona. «Una situazione più ordinata ed una risposta immediata da parte del Comune di Trani. La richiesta dei residenti è arrivata circa 10 giorni fa, abbiamo ritenuto di accoglierla, - dichiara Cecilia Di Lernia - come per le già soddisfatte richieste dei residenti di Piazzetta Imbriani e Via Don Pasquale Uva. Si tratta di aree di sosta libera che necessitavano di regolamentazione. Ora abbiamo una piazza ordinata e sono sicura del rispetto da parte dei residenti. Questo è il segno della corrispondenza di intenti e della collaborazione tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini. I suggerimenti sono fondamentali ed è necessario dare risposte immediate alla collettività. Ringraziamo i nostri concittadini».
10 foto
Trani Polizia Locale SegnaleticaTrani Polizia Locale SegnaleticaTrani Polizia Locale SegnaleticaTrani Polizia Locale SegnaleticaTrani Polizia Locale SegnaleticaTrani Polizia Locale SegnaleticaTrani Polizia Locale SegnaleticaTrani Polizia Locale SegnaleticaTrani Polizia Locale SegnaleticaTrani Polizia Locale Segnaletica
Social Video2 minutiTrani - Polizia Locale, Parcheggi e ViabilitàMichele Straniero
