Riccardo Inchingolo, Giuseppe Papagno, Vincenzso Sassanelli, Mario Fucci. <span>Foto Adriana Fabrizio</span>
A Trani Vincenzo Sassanelli, Presidente della Rotary Foundation

Nella serata di ieri Vincenzo Sassanelli è stato ospite del Rotary Club di Trani per presentare il resoconto dei lavori della Fondazione

Trani - mercoledì 26 novembre 2025 12.30
Il Rotary Club di Trani, sotto la presidenza del dottor Giuseppe Papagno, ha accolto il Presidente della Rotary Foundation, Vincenzo Sassanelli. Scopo della Fondazione, che ora è affiancata anche dalla Fondazione Rotary Italia, è quello di fare beneficenza in tutto il mondo. È proprio questo lo spirito che ha animato il fondatore della Rotary Foundation nel lontano 1917. Il fondo è poi cresciuto sempre di più nel tempo, e oggi esistono diversi fondi all'interno della Rotary Foundation destinati a finanziare numerosi progetti, dalle borse di studio per gli studenti impegnati negli studi internazionali per la costruzione della pace, fino al fondo disastri che ha aiutato, per citarne alcuni, la Regione Emilia-Romagna durante l'alluvione del 2023.

Perché la Fondazione possa portare avanti questi progetti, ha spiegato Sassanelli, è importante sostenere la causa con le donazioni, anche e soprattutto attraverso il 5x1000; gran parte di queste derivano dagli stessi membri del Rotary di tutto il mondo, ingenti donazioni arrivano dai grandi del mondo, come Bill e Melinda Gates, considerando anche la grande serietà e responsabilità con cui il denaro delle donazione viene gestito dalla Fondazione, che destina il 92% dei proventi al finanziamento dei fondi, riservando appena l'8% alla gestione degli stessi.

Durante la serata è stato anche accolto un nuovo membro all'interno del club tranese. Ad entrare nella grande famiglia del Rotary è Guido Croci, laureato in sociologia, dopo aver vissuto in diverse città per i suoi impegni lavorativi, è approdato a Trani cinque anni fa, affascinato dalla sua ineguagliabile bellezza. Il curriculum di Guido Croci racconta la grande competenza che ha acquisito durante la sua lunga carriera, arrivando a ricoprire ruoli di primaria importanza in diversi organi tecnico – scientifici legati sia al sistema universitario che allo sviluppo tecnologico. La sua esperienza, oggi, è messa al servizio della città di Trani e del Rotary Club.
Guido Croci e Giusy Di Liddo
Guido Croci e Giusy Di Liddo © Adriana Fabrizio
