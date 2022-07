Abbandònati all'arte nei luoghi abbandonàti ad arte: 11 artisti tranesi in 11 luoghi abbandonàti

"L'arte spazza la nostra anima dalla polvere della quotidianità": un pensiero di Pablo Picasso per introdurre il progetto artistico nato dalla collaborazione di artisti tranesi che con le loro opere hanno contribuito a rivalutare luoghi storici dimenticati, a darne il giusto riconoscimento artistico abbellendo portoni, mura e finestre.11 artisti tranesi e 11 luoghi abbandonàti.L'evento si divide in due fasi: la prima, quella multimediale, è raccontata da un video che riprende l'artista con la sua opera pittorica accostata ad una struttura architettonica abbandonata a sé stessa, una chiesa, un palazzo storico, un edificio che con la loro magnificenza in decadenza fanno da cornice al quadro creato dall'artista.La seconda fase è l'appuntamento con tutti gli artisti in una esposizione dei propri lavori in una collettiva, riservando attenzione alle bellezze create dagli artisti e associando l'edificio in degrado con una cronistoria, creando un contrasto tra il bello e il brutto, la creazione e la distruzione, tra la cura e l'abbandono.Questo progetto sociale vuole solo riportare l'attenzione a edifici storici che fanno parte del nostro passato un tempo ai massimi splendori, portando a conoscenza alle nuove generazioni ciò che è stato, guardando con aria di rinnovamento, di ricollocamento e di cambiamento.Esposizione nella Galleria Belmondo dal 30 luglio al 7 agosto 2022 in via Mario Pagano 244, Trani