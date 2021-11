Accessi carrabili, aree parcheggi e servizi turistici: il nuovo volto della Costa Sud

Garantire l'accessibilità e la fruibilità del tratto di costa che va da Matinelle fino al confine con Bisceglie, mettere in sicurezza e recuperare il tratto di falesia verso sud, realizzare un percorso ciclopedonale costiero fino a Bisceglie. Questi, in sintesi, gli obbiettivi che si prefigge il piano d'intervento di rigenerazione costiera di tutta la litoranea di levante (fino al confine con Bisceglie), presentato quest'oggi a Palazzo di Città ( link alla diretta video ).«Questo intervento dà esecuzione a un specifico indirizzo di mandato, visto che era nel programma elettorale del sottoscritto, approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 17 novembre 2020 - ha specificato il sindaco in conferenza stampa. Questo tipo d'intervento si va ad incastrare con un secondo intervento previsto dal Consiglio comunale con delibera del 16 luglio 2021, nel piano triennale delle opere pubbliche, dove è prevista la realizzazione di strade di Pug tra Matinelle e Zone Vasche per fruibilità della costa con una previsione di spesa di circa 700.000 mila euro».Il progetto "Costa Sud – Passeggiata di Levante" segue idealmente il percorso del "Costa Nord", progetto quest'ultimo ammesso a finanziamento, per complessivi 30 milioni di euro, nell'ambito del bando relativo al Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, meglio conosciuto come "Pinqua".Costa Sud è, al pari, obiettivo strategico e programmatico dell'Amministrazione Comunale ed intende raggiungere tre grandi obiettivi: garantire l'accessibilità e la fruibilità del tratto di costa verso sud; mettere in sicurezza e recuperare il tratto di falesia e realizzare un percorso ciclopedonale costiero fino alla confinante Bisceglie. Nel dettaglio verranno eseguite accessi carrabili, aree di parcheggio, aree dedicate ai servizi turistici, che consentano e rendano fruibile l'accesso al mare.In previsione di questo importante intervento di riqualificazione costiera, all'albo on line è stata pubblicata la comunicazione dell'avvio del procedimento finalizzato all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera. L'avviso riguarda circa 80 proprietari.