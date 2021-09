Accesso al Pta di Trani, green pass solo per gli accompagnatori e non per i pazienti

Basterà semplicemente esibire la tessera sanitaria (anche in assenza di green pass) per gli utenti che dovranno accedere al Pta di Trani per recarsi al Cup o sottoporsi ad una visita medica. Diverso è per eventuali accompagnatori che dovranno essere necessariamente muniti della certificazione verde.A chiarirlo è sempre il consigliere comunale Vito Branà che ieri denunciava il "delirio" che si era creato al Cup di Trani dopo che era apparso un cartello, oggi rimosso, che recitava: «L'ingresso presso il Pta è consentito solo ed esclusivamente agli utenti ed eventuali accompagnatori muniti di Green Pass in corso di validità».«Ho sentito in tutte le salse - scriveva il capogruppo consiliare - che da oggi era necessario il green pass per i trasporti, per le scuole, ma non per entrare nei Cup! Avvisate soprattutto gli anziani, perché scene tipo quelle che ho visto oggi, sono il frutto di una comunicazione da parte della sanità pugliese da 'terzo mondo'».Oggi la situazione è stata ripristinata: «Richiedono il green pass solo se se devi accompagnare qualcuno a fare una visita - precisa Branà - ma se vai da solo per fare una visita o devi andare al Cup basta la tessera sanitaria. Nel caso di mamme che devono accompagnare bambini piccoli a fare delle visite e non hanno il green pass, mi hanno assicurato che basterà solo la tessera sanitaria».