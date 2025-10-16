IMG WA
IMG WA
Scuola e Lavoro

Accogliere e ospitare per un futuro di pace: il comprensivo R.B.P.D. a Crolles, in Francia

Con il progetto Erasmus la scuola continua a dar vita all'originario concetto di amicizia tra i popoli, quello di riunire persone, storie, vissuti, emozioni

Trani - giovedì 16 ottobre 2025 7.03
Ennesima mobilità internazionale per i ragazzi dell'Istituto Comprensivo "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio", questa volta a Crolles, in Francia, la prima di una lunga serie per questo nuovo anno scolastico.
Il progetto Erasmus dell'Istituto Comprensivo RBPD vanta con orgoglio una consolidata esperienza decennale, unica sul territorio, che coinvolge ragazzi e ragazze sin dalle prime fasi dell'adolescenza. Grazie a questo progetto, fortemente sostenuto dal Dirigente scolastico, prof. Giovanni Cassanelli, la scuola continua a dar vita all'originario concetto di amicizia tra i popoli, quello di riunire persone, storie, vissuti, emozioni nel sacro rispetto dell'ospitalità, del sedersi intorno alla stessa tavola, condividendo il quotidiano. All'arrivo dei nostri ragazzi presso il "Collège Simone de Beauvoir" di Crolles, in Francia, volti trepidanti, sorrisi calorosi e occhi curiosi hanno accolto le docenti referenti, prof.ssa Cuocci e prof.ssa Di Bisceglie e ben 20 tra ragazzi e ragazze delle classi 3 A, 3 B , 3 C e 3 E altrettanto entusiasti di vivere appieno un'esperienza di crescita nuova e sorprendente.
La mobilità all'estero è un'opportunità perché gli studenti sviluppino un più profondo apprezzamento per le differenze e le somiglianze culturali vivendo nelle case delle famiglie ospitanti, imparando a conoscere le loro abitudini, le loro tradizioni e i loro valori. Con la condivisione inoltre delle attività proposte, gli studenti migliorano le loro capacità sociali e comunicative interagendo tra pari, stabilendo connessioni personali più forti e sviluppando un senso di appartenenza in un nuovo contesto culturale. Hanno inoltre la possibilità di esplorare un diverso ambiente naturale, storico e paesaggistico per una maggiore consapevolezza che ciò che è al di fuori dei propri confini rappresenta una nuova ricchezza e per questo va apprezzato e rispettato.
Il progetto costituisce un momento importante di formazione anche per le prof.sse Cito, Massafra, Narcisi e il prof. Pellegrino, in jobshadowing, con la possibilità di mettere a confronto e condividere esperienze e metodologie didattiche, ampliando la conoscenza e la comprensione del sistema scolastico europeo. Lo scopo è quello di potenziare il profilo professionale che possa poi avere una ricaduta sugli studenti e sulla loro motivazione all'apprendimento.
Il progetto Erasmus è sicuramente una carta vincente dell'istituto che metterà in campo per questo anno scolastico 2025 - 2026 ancora una lunga serie di mobilità per alunni e docenti. A breve infatti, in questo stesso mese di ottobre, seguiranno le mobilità a La Reunion, isola dipartimento d'oltremare francese vicina al Madagascar, e altre già programmate in Germania, in Polonia, e ancora in Francia.
Zaino in spalla quindi, ragazzi del Comprensivo RBPD, verso un futuro di pace fatto di mani che si intrecciano, abbracci che riscaldano e culture che si incontrano e si confrontano.
IMG WAIMG WAIMG WAIMG WAIMG WAIMG WA
  • Scuola
Altri contenuti a tema
Un'avventura indimenticabile: gli alunni del comprensivo R.B.P.D alla Lega Navale di Trani Un'avventura indimenticabile: gli alunni del comprensivo R.B.P.D alla Lega Navale di Trani L'istruttore di vela Gianmauro Baldini, il marinaio Lomiscio team e i volontari hanno dedicato tempo ai bambini,
"Non esiste un copione già scritto": la lezione di Daniel Zaccaro ai giovani del Moro-Cosmai di Trani "Non esiste un copione già scritto": la lezione di Daniel Zaccaro ai giovani del Moro-Cosmai di Trani Nell’ambito dei Dialoghi Off, l’incontro con l’ex bullo diventato educatore commuove e ispira gli studenti
Suona la prima campanella: a Trani un rientro a scuola tra scaglionamenti e novità Suona la prima campanella: a Trani un rientro a scuola tra scaglionamenti e novità Si parte venerdì 12 settembre in gran parte degli istituti
Mobilità Erasmus Plus: conclusa la formazione del personale scolastico alla Baldassarre Mobilità Erasmus Plus: conclusa la formazione del personale scolastico alla Baldassarre Importanti esperienze per arricchire il bagaglio degli studenti
Accesso ai servizi per minori (doposcuola compreso): le famiglie con requisiti possono inoltrare le domande Attualità Accesso ai servizi per minori (doposcuola compreso): le famiglie con requisiti possono inoltrare le domande Sulla piattaforma regionale (fino al 10 luglio)
"Assistenza Specialistica Scolastica": la proposta di modifica di Rosa Uva (FI) "Assistenza Specialistica Scolastica": la proposta di modifica di Rosa Uva (FI) Il tema rimane centrale con l'Amministrazione Comunale che vuole tranquillizzare le famiglie e gli addetti ai lavori che spingono invece per le modifiche
È il giorno della Maturità: ecco le tracce della prima prova È il giorno della Maturità: ecco le tracce della prima prova Al via la prima prova per oltre 524mila studenti italiani
Orgoglio per la scuola primaria R.B.P.D.: la 5^C premiata per il miglior elaborato regionale nel concorso nazionale Unesco-Ficlu Orgoglio per la scuola primaria R.B.P.D.: la 5^C premiata per il miglior elaborato regionale nel concorso nazionale Unesco-Ficlu Un progetto sullo sport come strumento di pace, inclusione e diritti umani
Assalti e sequestri ai TIR, fine ad un incubo: da stamani vasta operazione dei Carabinieri
16 ottobre 2025 Assalti e sequestri ai TIR, fine ad un incubo: da stamani vasta operazione dei Carabinieri
Le Vecchie Segherie Mastrototaro accolgono Roberta Recchia
16 ottobre 2025 Le Vecchie Segherie Mastrototaro accolgono Roberta Recchia
"Follette per un giorno ": gomitoli e solidarietà nello Chalet della Villa Comunale di Trani domenica 19
16 ottobre 2025 "Follette per un giorno": gomitoli e solidarietà nello Chalet della Villa Comunale di Trani domenica 19
Trani, inseguimento da film nelle campagne di Capirro: auto finisce contro un muretto, conducente in fuga a piedi
15 ottobre 2025 Trani, inseguimento da film nelle campagne di Capirro: auto finisce contro un muretto, conducente in fuga a piedi
Allerta meteo arancione per piogge da mezzanotte alle 20 di giovedì 16 ottobre
15 ottobre 2025 Allerta meteo arancione per piogge da mezzanotte alle 20 di giovedì 16 ottobre
Sciopero nazionale dell’igiene ambientale: disagi a Trani il 17 ottobre
15 ottobre 2025 Sciopero nazionale dell’igiene ambientale: disagi a Trani il 17 ottobre
AB Arredamenti inaugura a Molfetta il nuovo showroom
15 ottobre 2025 AB Arredamenti inaugura a Molfetta il nuovo showroom
Spaccio di droga, in manette coppia di trentenni di Trani
15 ottobre 2025 Spaccio di droga, in manette coppia di trentenni di Trani
Carabiniere di Trani salva un novantunenne caduto in strada nel padovano
15 ottobre 2025 Carabiniere di Trani salva un novantunenne caduto in strada nel padovano
"Carissima dottoressa ": stasera al Gaber club tutti i dubbi sull'ipnosi in un dialogo tra medico e paziente
15 ottobre 2025 "Carissima dottoressa": stasera al Gaber club tutti i dubbi sull'ipnosi in un dialogo tra medico e paziente
© 2001-2025 TraniViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.