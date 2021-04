Acquario e voliera in Villa Comunale, il Comune alla ricerca di un nuovo gestore

Al contrario di quanto ha reso noto, con modalità inusuali, il vecchio gestore, tutti gli animali custoditi nel mini acquario e nella voliera della villa comunale saranno accuditi nella maniera più amorevole possibile anche nelle prossime settimane.Subito dopo aver ricevuto la lettera del legale del vecchio gestore (con la quale si comunicava al Comune la volontà di interrompere il servizio di gestione delle due strutture) il dirigente, che aveva incontrato più volte lo stesso ed il suo avvocato al fine di comporre una possibile vertenza legale, ha emanato un immediato ordine di servizio con il quale ha affidato il compito di manutenzione dell'acquario e della voliera ai due custodi della villa Comunale predisponendo in tempo reale una indagine di mercato per individuare il nuovo gestore del servizio.Nel giro di pochi giorni le due strutture, quindi, avranno un nuovo e qualificato gestore che garantirà la giusta cura agli animali, già seguiti in queste ore dai custodi della villa comunale.