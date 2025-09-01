Eventi e cultura
"Actor Dei": a Trani un palco tra Terra e Cielo
L'emozionante reportage del musical su Padre Pio voluto dalla Fondazione SECA
Trani - lunedì 1 settembre 2025 6.48
Certe promesse hanno il sapore della tenacia e il profumo della bellezza. Quella di riportare in scena "Actor Dei" a Trani è stata una di queste, una scommessa vinta contro un cielo dispettoso e contro ogni logica economica. Dopo l'interruzione per pioggia dello scorso 24 agosto, che aveva lasciato il pubblico con il fiato sospeso e il desiderio di rivedere uno spettacolo che già si preannunciava memorabile, la Fondazione SECA ha ascoltato la voce della città e senza se e senza ma, con un enorme sacrificio e spinta da un'onda di affetto popolare, ha deciso di regalare nuovamente a Trani, in forma totalmente gratuita, la magia del musical sulla vita di Padre Pio.Quella che si è tenuta lo scorso 29 agosto in una Piazza Duomo gremita non è stata una semplice replica, ma un vero e proprio trionfo dell'emozione sulla sfortuna, un atto d'amore verso la cultura e la comunità e nel reportage si potrà rivivere l'intensità di una serata indimenticabile, di un viaggio potente e moderno nell'anima del Santo di Pietrelcina, attraverso le voci dei suoi protagonisti, a iniziare da quelle più importanti: quelle del pubblico, la cui passione è stata la scintilla che ha riacceso le luci su un capolavoro di fede e spettacolo.Quando le luci di Piazza Duomo si sono spente si sono accese quelle negli occhi del pubblico che al termine dello spettacolo, dopo l'ultima nota e prima dell'applauso scrosciante, quasi liberatorio, ha ceduto ad un istante di silenzio denso e carico di emozione. In quel silenzio c'era tutta la magia di una serata che è andata ben oltre la semplice rappresentazione teatrale.
Cosa resterà di "Actor Dei", al di là del ricordo di uno spettacolo magnifico? Resterà la sensazione di aver assistito a un momento irripetibile, un istante perfetto in cui la terra e il cielo si sono toccati. Resterà l'immagine potente di un Padre Pio moderno e umano la cui voce sembrava dialogare con le pietre antiche della Cattedrale alle sue spalle. Resterà la musica, che ha riempito non solo la piazza, ma anche l'anima di migliaia di persone. E soprattutto, nel cuore di chi c'era, resterà il ricordo indelebile di una promessa mantenuta. La testimonianza che la bellezza, se fortemente voluta, è più tenace della pioggia e più forte di ogni ostacolo. "Actor Dei" non è stato solo un musical; è diventato un pezzo della memoria collettiva di Trani, una di quelle storie che, anche tra molto tempo, si continueranno a raccontare, sussurrando con un velo di orgoglio: "Io c'ero".
