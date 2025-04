Ad Andria la cerimonia istituzionale per l'80° anniversario della Liberazione

Il Questore Alfredo Fabbrocini ha partecipato stamani alla cerimonia istituzionale per la ricorrenza dell'80° anniversario della Liberazione che ha visto un momento commemorativo in onore di Papa Francesco da parte del Vescovo della Diocesi di Andria, Mons. Luigi Mansi ed immediatamente dopo l'intervento del Prefetto della Bat Silvana D'Agostino.A conclusione della ricorrenza, il Sindaco di Andria Giovanna Bruno, ha deposto una corona presso il monumento dei caduti per poi dedicare alcune parole sulla liberazione dell'Italia dal nazi-fascismo.In linea con le disposizioni dettate dal Consiglio dei Ministri e specificate dalla Prefettura di Barletta Andria Trani, la ricorrenza è stata incentrata sulla sobrietà a rispetto del Lutto Nazionale proclamato per la morte del Santo Padre.