"Aggredito, minacciato, derubato di continuo": la coraggiosa denuncia di un agricoltore di Trani

Tra tante notizie di recupero di refurtive è da segnalare con evidenza la situazione denunciata da un agricoltore tranese, Andrea Muciaccia, che da tempo continua a denunciare episodi di furti, minacce, aggressioni nell'ambito della sua attività di agricoltore nelle campagne di Trani, a significare una situazione davvero difficile."Ne ho passate talmente tante da parte di ladri e ricattatori che mi hanno letteralmente minacciato e aggredito, nonché derubato veramente di ogni genere di attrezzo e di ingentissime quantità di merce prodotte con fatica durante ogni stagione, che ormai non ho più paura di mostrare il mio volto e di dichiarare il mio nome".Il signor Muciaccia infatti è già apparso in interviste televisive - a lui ha dedicato un servizio Telenorba - e già da tempo ha sollevato e denunciato alle forze dell'ordine con dovizia di particolari (automobili, descrizione dei criminali) questa che si può davvero considerare una piaga nelle campagne tra Trani e l'intera provincia.Il signor Muciaccia infatti dichiara di essere portavoce di tanti suoi amici e colleghi agricoltori che soffrono la medesima situazione.L'ultimo episodio risale a qualche giorno fa, quando il signor Andrea ha resistito all' aggressione di alcuni malviventi che gli intimavano di scendere dal trattore. Solo l'intervento di alcuni vicini che hanno urlato che i Carabinieri erano in arrivo ha messo in fuga i malviventi."Cos'altro ho più da temere"? - dice ancora il signor Andrea: "Mi stanno derubando del frutto del mio lavoro, delle mie fatiche, dei miei sacrifici: l'unica cosa che mi resta da fare è non demordere nel denunciare tutto quello che sta accadendo e chiedere che le forze dell'ordine vengano integrate e amplificate, perché anche questa è Città, e quello che vi si sta verificando, è una situazione di emergenza".Già, Città rurale, una campagna di Trani che da secoli tiene alto il nome e l'economia attraverso la sua eccellenza di produzioni e attraverso l'instancabile attività di chi crede ancora che la terra e la produzione locale siano una risorsa impagabile e preziosa. La campagna di Trani non è periferia ma è uno dei cuori pulsanti della città e forse necessiterebbe di standard di sicurezza da potenziare.