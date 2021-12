Aggressione a don Enzo, Ciliento: «Conseguenza di una società malata, una povertà educativa che avanza»

«Piena solidarietà a don Enzo. Quello che è accaduto qualche ora fa nella Parrocchia degli Angeli Custodi é la conseguenza di una società malata, una povertà educativa che avanza». A scriverlo è la consigliera regionale del PD, Debora Ciliento.«Ragazzi diciassettenni che hanno intrapreso un percorso tortuoso ma che sono ancora in tempo per tornare indietro e decidere di seguire la strada giusta.Queste sono le situazioni in cui é necessario un patto educativo tra famiglie ed istituzioni. Vivere la propria vita all'insegna della legalità parte dal vivere quotidiano.Mi auguro che i ragazzi e le famiglie chiedano scusa a don Enzo, una persona che ha sempre teso una mano per aiutare tutti.Il nostro quartiere ha vissuto momenti bui, ma si e' sempre rialzato mostrando la propria bellezza.Auguro a don Enzo una pronta guarigione per tornare presto alla guida della nostra comunità, con affianco tutte le istituzioni; perché ogni spazio lasciato dalle istituzioni é uno spazio lasciato al degrado sociale».