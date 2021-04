Aggressione in pieno centro di Trani, nel mirino un cittadino straniero

Increscioso episodio in via Ettore Baldassarre, all'angolo con corso Vittorio Emanuele: un ragazzo di nazionalità straniera è stato aggredito da quattro persone non ancora identificate. Secondo quanto riferito da testimoni, la vittima sembrerebbe essere un ragazzo di nazionalità marocchina quotidianamente in quel punto con la sua bancarella.Sul posto sono immediatamente giunti Polizia di Stato e Carabinieri. Le condizioni del ragazzo parrebbero abbastanza gravi, lo stesso giace a terra svenuto in attesa dei soccorsi. Quali siano stati gli aggressori proveranno a far luce le forze dell'ordine anche se da quanto si apprende sul posto potrebbe trattarsi di quattro connazionali della vittima.