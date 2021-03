Aiuole e camminamenti pedonali su via Superga, iniziati i lavori

Una necessaria manutenzione per garantire l'incolumità

Già in corso i lavori, aggiudicati alla ditta DE GRECIS COS.E.MA. VERDE s.r.l. di Bitonto per un importo di 43mila euro, che riguardano alcune porzioni di marciapiede pubblico che necessitavano di urgente e adeguata manutenzione straordinaria al fine di garantire la pubblica e privata incolumità.Nell'arco di un mese, l'azienda (individuata mediante procedura negoziata) si occuperà del rifacimento di parte del camminamento di via Superga e della contestuale realizzazione di aiuole.