Al Festival “Il Giullare” Alberto Bertoli per raccontare e cantare le canzoni del papà

L'estate del Festival "Il Giullare - Teatro contro ogni barriera" di Trani sta per terminare ma prima del grande galà di chiusura c'è spazio per eventi culturali e appuntamenti per tutte le età. Giovedì 4 agosto alle 21, nella Corte Santorsola di Palazzo Beltrani, sarà proiettato il docufilm Amos è Zawadi, dedicato alla condizione delle disabilità in Africa. Un viaggio oltre i confini europei per aprire lo sguardo a realtà a noi sconosciute. A seguire, in serata, l'incontro con il regista tranese Yari Saccotelli, con la conduzione del giornalista Nico Aurora.Il cartellone del Festival, che ha coinvolto centinaia di spettatori dal primo luglio tra la rassegna teatrale e gli eventi collaterali, prosegue con l'appuntamento di sabato 6 agosto, alle 10, al Lido Colonna con un'attività per i bambini in compagnia del pluricampione mondiale paralimpico di Sci d'Acqua: Daniele Cassioli. L'evento è gratuito ma è necessaria la prenotazione.Grande attesa per la serata del 6 agosto: alle 21 in Piazza Duomo concerto di Alberto Bertoli, figlio di Pierangelo Bertoli. A 20 anni dalla morte del padre, Alberto canta le canzoni del cantautore e "cantastorie" italiano e racconterà aneddoti a lui legati. La serata sarà condotta dalla giornalista Rai Paola Severini Melograni.Sempre in Piazza Duomo, domenica 7 agosto, il galà di chiusura del Festival, una serata spettacolo con performance di arte varia, condotta da Marco Colonna e Veronica Pellegrino di Radionorba. Tra gli ospiti in programma: Paola Severini Melograni; la band "I Ladri di Carrozzelle"; Daniele Cassioli; il regista del film "Marilyn ha gli occhi neri" Simone Godano; il cantante finalista di All Togheter Now 2019 Federico Martello; la violoncellista Valentina Irlando; il ballerino sordo finalista di Italia's Got Talent Simone Corso; i campioni italiani paralimpici di danza sportiva e campioni europei Elisa Pascali e Federico Morgagni.Nelle serate del 6 e 7 agosto la troupe Rai della trasmissione O anche No condividerà con noi le serate conclusive di questa XIV Edizione. È possibile prenotare gli eventi sul sito www.ilgiullare.it.L'idea del Festival è nata nel 2008 a un gruppo di giovani volontari che prestavano servizio presso una casa d'accoglienza. Volevano proporre un teatro inclusivo, in cui, nell'incantevole gioco delle parti che annulla le differenze per esaltare le maschere degli attori, fossero protagonisti sia attori normodotati che attori con diversa abilità. Quell'idea è diventata una splendida realtà, un punto di riferimento nella cultura dell'integrazione. E non poteva esserci nome più azzeccato del giullare, un personaggio che attraverso lo scherno e la derisione dimostra alla società che la diversità non è sinonimo di inferiorità bensì una peculiarità da raccontare.Tra spettacoli teatrali, musica, cabaret, presentazioni di libri, Trani si è trasformata in un grande palcoscenico che ha coniugato cultura e spettacolo, ma anche integrazione e solidarietà, allo scopo di affascinare ad un nuovo modo di vivere la normalità e la diversità attraverso l'arte. Sul palcoscenico attori con e senza disabilità, in grado di regalare forti emozioni.