Al Liceo Scientifico il progetto di orientamento Art&Science Across Italy

Nell'ambito del PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (ex alternanza scuola/lavoro), il Liceo Scientifico Vecchi ha proseguito in maniera sistematica la sua azione didattica, coinvolgendo tutti i suoi studenti del triennio in progetti innovativi e virtuosi, al fine di arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con l'integrazione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro e di favorirne l'orientamento per valorizzarne gli interessi, gli stili di apprendimento individuali e le vocazioni personali.Pur in un contesto particolarmente complicato a causa della pandemia e della relativa emergenza sanitaria, attuando modalità miste, in presenza e da remoto, nel pieno rispetto delle normative di riferimento. Infatti, la progettualità didattica sottesa ai PCTO è stata elaborata anche per favorire la più ampia inclusione e socializzazione, intesa sia come affermazione del diritto della persona a essere presente in ogni contesto scolastico, sia come veicolo di sviluppo delle potenzialità e delle capacità di ognuno. Finalità, queste, che evidentemente assumono un valore ancor più significativo in tale periodo, segnato da costrizioni e restrizioni.Un esempio concreto è rappresentato da ART & SCIENCE ACROSS ITALY, un progetto Europeo del network CREATIONS (H2020) dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e del CERN di Ginevra rivolto alle scuole superiori italiane.Lo scopo principale del progetto è quello di avvicinare ulteriormente tutte le studentesse e gli studenti del terzo e quarto anno delle scuole superiori al mondo della scienza e della ricerca scientifica, usando l'arte come mezzo di comunicazione universale.La tappa di Bari è organizzata dall' INFN-Sezione di Bari, dal Dipartimento Interateneo di Fisica dell'Università (Uniba) e del Politecnico di Bari (PoliBa) e dalla Scuola di Scienze e Tecnologie dell'Università di Bari, alla quale afferiscono i dipartimenti di Fisica, Chimica Informatica, Matematica, Scienze della Terra e Geoambientali.Esso si articola in due annualità, di 30 ore ciascuna. La prima annualità, svoltasi nell'anno scolastico passato, si è sostanziata in una fase formativa. La seconda annualità, quella in corso, è di tipo creativo-progettuale. Gli studenti sono invitati a progettare e a realizzare la propria composizione artistica che parteciperà a una competizione nazionale. L'opera prenderà spunto da temi scientifici. Questa seconda fase si realizza in stretta collaborazione con le/gli insegnati di riferimento e sotto la supervisione di scienziati e artisti aderenti al progetto.Il Liceo Scientifico V. Vecchi ha partecipato attivamente a tale progetto, coinvolgendo tutta la comunità scolastica e favorendo rapporti professionali tra i propri studenti e gli scienziati, gli artisti e gli organizzatori che fanno parte dell'intera compagine di ART & SCIENCE ACROSS ITALY. Infatti, proprio in questi giorni, in data 3 e 9 febbraio, la responsabile del progetto per la Puglia, la dottoressa Rosamaria Venditti, visiterà personalmente il VECCHI e avrà cura di parlare con tutti gli studenti impegnati, analizzando i loro lavori, aiutandoli in alcune soluzioni artistiche e nell'elaborazione teorica del principio scientifico sotteso a ciascuna creazione.È evidente che il principio di base assunto consapevolmente da tutta la comunità scolastica del VECCHI è proprio la garanzia del diritto allo studio, anche allo scopo di valorizzare prassi già in uso presso la Scuola. Rimuovendo con passione, professionalità e capacità organizzative ogni ostacolo esterno.