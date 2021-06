Al Polo Museale in esposizione la Lettera 22 tricolore

Quando i tre colori simbolo della nostra Nazione tingono la Lettera 22. È in occasione del 70° anno di produzione della Olivetti Lettera 22 che il 12 aprile 2021 l'Associazione Archivio Storico Olivetti presenta la tiratura limitata della macchina per scrivere in collaborazione con Olivetti x Tutti e Rinascente.Sono stati eseguiti interventi di restauro conservativo su 70 macchine storiche, riportandone la meccanica alla sua funzionalità originale, mantenendo tutti quei segni che il tempo e il lavoro svolto hanno lasciato e che danno alle macchine un fascino unico.Ogni esemplare è stato numerato da 1 a 70 e abbinato al numero di matricola originale della macchina. Questo rende ogni pezzo unico e irripetibile.E in un anno come il precedente in cui non sarà possibile guardare nel cielo della Capitale lo spettacolo delle frecce tricolore o assistere alla parata delle Forze Armate, a causa ancora una volta delle restrizioni anti Covid-19, la Fondazione S.E.C.A. esporrà nella Corte del Polo Museale Diocesano di Trani, l'ultima arrivata nella collezione, proprio la Lettera 22 tricolore, che si aggiunge nello spazio espositivo dove sono ancora in mostra quattro varianti colore della Lettera 22: la rosa, l'azzurra, la verde e la beige.Buona Festa della Repubblica Italiana a tutti Noi.