Al Polo museale la Grande tombolata della Befana

Domenica 5 Gennaio alle ore 18, presso il Polo Museale di Trani si terrà la "Grande Tombolata della Befana". E' un piacevole appuntamento fisso, una consolidata tradizione, alla quale tutti partecipano con entusiasmo perché la tombola, momento di unione e di divertimento, è un vecchio gioco, che ha da sempre un sacco di appassionati.Chi, infatti, non conosce la tombola? Chi non ha passato tanti momenti di divertimento insieme a famigliari e amici nella speranza che la propria cartella fosse la prima ad essere completata? Anche al Polo Museale questo incontro vede ogni anno un numero sempre crescente di partecipanti, che, indipendentemente dall'età, si riuniscono per un momento di spensieratezza, aspettando che dall'ambo si passi al terno, alla cinquina e… infine alla tombola!Per informazioni: telefonare allo 0883 582470.