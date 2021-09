Al Santuario della Madonna di Fatima una mostra su Papa Giovanni Paolo II

Si terrà dal 24 settembre prossimo fino al 13 ottobre un'interessante mostra fotografica nel Santuario della Madonna di Fatima di Trani intitolata "Giovanni Paolo II padre spirituale del sindacato Solidarnosc".Oltre ai pannelli con le foto verranno esposte anche delle reliquie appartenute al Papa polacco che fu grande protagonista della storia politico religiosa tra la fine del 900 ed i primi anni 2000. Sicuramente ricordato per essere stato uno dei fautori della caduta del Comunismo, avvenuta in modo simbolico ed effettivo nel 1989 con il crollo del Muro di Berlino. La mostra sarà organizzata dall'associazione "Giovanni Paolo II" e verrà inaugurata venerdì 24 settembre nel Santuario tranese alle 17,45.Alle 18, a seguire, è prevista una solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo Diocesano e sarà possibile visitare la Mostra tutti i giorni, fino al 13 ottobre, giorno della festa della Madonna di Fatima, dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20.30.Un evento che unisce come dicevamo aspetti storico culturali con quelli religiosi. Il supporto di Giovanni Paolo II al sindacato polacco di Solidarnosc, la sua spinta propulsiva, il suo incoraggiamento costante verso i lavoratori cattolici di quella istituzione fu decisiva, per la "liberazione" della Polonia e poi, come detto, con un effetto domino di tutta l'Europa, dal giogo del Comunismo che ormai aveva assunto con l'oppressione dei popoli e una dimensione illiberale i suoi caratteri peculiari, ormai lontani anni luce dagli ideali di partenza dei suoi fondatori.Giovanni Paolo II, protagonista della Storia dunque, ma anche della sfera spirituale in quei difficili anni di transizione in cui operò all'insegna del Totus tuus ( tutto tuo, nell'affidamento totale) alla Madonna.E proprio la cornice del famoso Santuario tranese unirà ora idealmente la Vergine apparsa ai tre Pastorelli, dei quali due, Giacinta e Francesco sono stati canonizzati ed ora sono venerati nello stesso luogo sacro tranese, con lo stesso San Giovanni Paolo II.Un appuntamento da non perdere dunque per i tanti fedeli tranesi e pugliesi. Segnaliamo inoltre che il 28 settembre si celebrerà la Giornata del Nono Reggimento Fanteria con una Solenne celebrazione, alle ore 11, presieduta da S.E. Mons. Francisco Javier Lozano, Nunzio Apostolico, con successiva traslazione della Reliquia nella caserma del Nono Reggimento.Il 10, 11 e 12 ottobre sempre alle 18,15 ricordiamo il Triduo alla Madonna di Fatima ed il 13, come detto, giorno dedicato alla Vergine di Fatima, alle 19, una Solenne Celebrazione presieduta dal Vicario Generale Mons. Sergio Pellegrini.