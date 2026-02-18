Al Teatro Mimesis: successo e risate per il cabaret d’autore di Lia Cellamare e Tony Di Modugno

Le luci di via Pietro Palagano sono tornate ad accendersi per una serata all'insegna del ritmo e della comicità intelligente. Domenica 15 febbraio, ilha ospitato un evento che ha trasformato il palco in un laboratorio di risate e riflessioni, confermando lo spazio tranese come uno dei più vibranti "scrigni di cultura" del territorio. Dopo il successo della serata dedicata al cinema di San Valentino, il weekend si è concluso con il botto grazie a un binomio artistico d'eccezione:Il cabaret, si sa, è una faccenda seria. Richiede cuore, tempi tecnici millimetrici e, soprattutto, quellache solo i grandi interpreti sanno trasmettere. Lia Cellamare, attrice poliedrica con una solida carriera tra cinema e televisione, ha dominato la scena con la sua naturalezza disarmante, passando con disinvoltura dal registro narrativo alla battuta fulminea. Al suo fianco, l'istrionico Tony Di Modugno ha dato prova di una capacità d'improvvisazione fuori dal comune. Trasformando ogni imprevisto in un'opportunità comica, Di Modugno ha instaurato un dialogo diretto e immediato con la platea, rendendo lo spettacolo un evento vivo, unico e irripetibile.Insieme, i due artisti hanno dato vita a una carrellata di sketch che hanno saputo fondere l'osservazione acuta della realtà quotidiana con i tempi comici del miglior cabaret di scuola pugliese. Non si è trattato di una semplice sequenza di barzellette, ma di un vero e proprio, dove l'energia degli interpreti ha contagiato il pubblico dall'inizio alla fine. "Stasera non assisterete a un semplice spettacolo, ma a un vero incontro ravvicinato con l'arte del saper raccontare," era stata la promessa in apertura di serata. Una promessa ampiamente mantenuta.Il Teatro Mimesis continua così la sua missione: offrire una programmazione di qualità che valorizzi il talento locale e nazionale in una dimensione intima e coinvolgente. La risposta entusiasta del pubblico è la prova che il desiderio di teatro e di condivisione è più vivo che mai.Il prossimo appuntamento è per venerdì 20 per "DELITTI ESEMPLARI" un viaggio teatrale nell'umorismo nero di Max Aub, dove il confine tra il riso e il brivido diventa un gioco sottile, elegantissimo, liberatorio; lo spettacolo sarà poi in replica per il sabato 21 e domenica 22 successivi.