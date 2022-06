Al tranese Antonio Russo Galante il Trofeo Artista dell'Anno 2022

Un nuovo ed importante riconoscimento per il pluripremiato artista tranese Antonio Russo Galante che è stato insignito del Trofeo Artista dell'Anno 2022, critico europeo per le arti visive. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 25 giugno nella Sala Congressi di Cesenatico mentre le sue opere saranno in mostra dal 25 al 30 giugno nella Sala espositive Hotel Miramare e Hotel New Bristol.

BIOGRAFIA

LE MOSTRE

Antonio Russo Galante è il nome d'arte di Antonio Russo, nato nel 1981 a Milano ma pugliese, originario della città di Trani. Antonio ha iniziato a dipingere sin dalle scuole medie. Licenziato poi Maestro d'arte in oreficeria e metalli, decorazione pittorica a Perugia, Russo si è laureato in Accademia di Belle Arti in grafica e decorazione, con lode, frequentando l'Accademia di Belle Arti di Bari e di Brera a Milano. Da sempre opera nel settore della decorazione e della grafica. Ha presentato le sue opere in mostre personali e collettive, anche con esposizioni permanenti in patria e all'estero tra cui: Australia, Bulgaria, Grecia, Italia, Polonia e Spagna. Ha ricevuto numerosi premi e borse di studio. Attualmente insegna Arte e immagine presso gli istituti di istruzione secondaria di primo grado. È stato fondatore nel 2000 dell'associazione artistica nazionale Lacarvella.Permanente dal 2000 nel reparto di Ginecologia dell'Ospedale di Corato; Collettiva 2008 presso la sede dell'Unione dei Compositori Bulgari di Sofia; Permanente "Unity in diversity" in Grecia may 2011 Μέση σχολή Ελασσόνα;Progetto di Arte Postale "Mail art a Matera", Il Pane è Pace; - Trani, 2011, presso la Galleria comunale "Spaziogiovani", Via Venezia, Bari;Mostra Personale in occasione della sua tesi di laurea e pubblicazione della tesi sul tema "Trani e Bari a confronto attraverso le stampe calcografiche dal XI al XVII secolo" - 12 ottobre 2011, Kinki Palace, Trani e dal 13 al 15 ottobre 2011 presso la Galleria Comunale "Spaziogiovani", Via Venezia, Bari;Permanente presso Casa degli artisti di Castano Primo (Mi);Permanente presso Palazzo di Città di Ponte in Valtellina (So);Permanente presso Centro Fiore a Wilga, Polonia;Collettiva presso Outlet Fashion District di Molfetta - Aprile 2012;Collettiva promossa dalla Soprintendenza per i Beni archeologici della Puglia "La Vigna di Dioniso", presso il Centro operativo per l'Archeologia Palazzo Simi di Bari;Permanente a cura dell'Accademia Belle Arti di Bari nei reparti di ostetricia e ginecologia dell'Ospedale "Di Venere" di Bari, 2013; Esposizione, giugno 2013, presso Instytut sztuk pięknych kielce dell'Università "Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach" di Kilece, in Polonia;Personale a San Salvo, Abruzzo, novembre 2013;Collettiva "Instant" a Krakow, 2013, Galleria 30; Sala Murat, Bari, 2014;Collettiva "FIARTE" a Granada, Spagna, aprile 2014;Permanente "Ailaviu Italy" Australia, 2014;Permanente nel Museo di Arte contemporanea di Chelm, Lublin (Polonia);Autoritratto "Specchio dell'io", Sala dei Templari, Molfetta, 2013;"Coerenza formale", luglio 2021, Mola di Bari;"Lo stato dell'Arte ai tempi della 58 Biennale di Venezia", 2019, a cura di Giorgio Grasso;Biennale di Milano, 2021, Palazzo Stampa di Soncino Milano, a cura di Salvo Nugnes;Artisti a Palazzo novembre 2021 Palazzo delle arti Bassano del GrappaSimposio d'arte dicembre 2021 Milani Art GalleryGrand Premio Roma, dicembre 2021, Galleria "Il Collezionista", Roma;Galleria "La Bombonniere", dicembre 2021, Sanremo;Xmas Comis, Lingotto Fiera di Torino, dicembre 2021;"Maestri a Milano", Premio internazionale d'Arte, attestato di partecipazione, gennaio 2022, Milano;Collettiva MUMART Fondazione Michetti Marzo 2022 Francavilla al mare;Vatican Artists of fame Palazzo della Cancellaria Vaticana marzo 2022 Roma;Personale d'arte "Fiamme e Fuoco" Febbraio 2022 Castano Primo, Buscate e Arconate;Serendipia aprile 2022 Argentina;Tour Biennale d'Europea Parigi, Barcellona, Londra, Venezia 2022;Premio Città di Berlino 2022;Presentazione annuale Artisti 22 Sala stampa della Camera dei deputati 26 aprile 2022 Roma;Presentazione Catalogo d'arte "Protagonisti del tempo dell'arte" Senato della Repubblica 8 giugno 2022 Roma;Trofeo Artista dell'anno 2022 dal 25 giugno al 30 agosto 2022 Cesenatico.