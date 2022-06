Al via gli esami di maturità, tra stratagemmi tecno e le vecchie, care cartuccere

Gia, si vendono perfino on-line, laddove le generazioni passate dei genitori non le abbiano conservate tra i ricordi dell'adolescenza: la tecnologia suggerisce strade ai limiti dello spionaggio 007 per poter ricorrere a aiuti durante lo svolgimento dei degli esami di maturità, ma le vecchie abitudini non tramontano mai: e abbiamo scoperto che i rotolini con suggerimenti, schemi, date, addirittura temi già pronti da infilare in quelle cinture di stoffa cucite in modo da contenere in maniera ordinatissima e facilmente reperibile la "cartuccia giusta", valgono sempre.Certo sarebbe auspicabile che questi ragazzi attingano il meno possibile a stratagemmi per eludere una prova che ha un nome così importante da sempre: ed è quasi un paradosso il fatto che la notte prima degli esami avvenga nel giorno in cui intellettuali italiani hanno denunciato centinaia di errori, veri e propri strafalcioni assolutamente indegni, nelle tracce per il concorso di ammissione all'insegnamento.Da insegnanti Immaturi grammaticalmente, culturalmente, nozionisticamente, non si dovrebbe pretendere tanto: e invece nei ragazzi che si affacciano al mondo riponiamo tanta speranza.A Trani si incontreranno a partire dalle nove di stasera per condividere ansia, speranze, idee, ipotesi sulle tracce, ovviamente, e magari progetti per il futuro.bello che in un epoca fatta di amicizie virtuali questi giovani abbiano deciso di abbracciarsi davvero, Soprattutto dopo 2 anni di distanza forzata e tanta tanta difficoltà nelle relazioni e nei rapportiIn bocca al lupo,dunque, a queste giovani generazioni di tranesi.