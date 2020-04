Al via i lavori di messa in sicurezza dei cavalcaferrovia di viale Spagna e via Istria

Nel corso della notte sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei cavalcaferrovia di viale Spagna e via Istria (viale delle Forze Armate). Le Manutenzioni si protrarranno per 12 notti (7 per il ponte di viale Spagna e 5 per quello di via delle Forze Armate) nella frazione oraria non interessata dal passaggio dei treni in quanto i lavori riguardano parti prossime alle linee elettriche ferroviarie.