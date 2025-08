Al via il nuovo “Patto di Cura” in Puglia

Il Dipartimento Welfare della Regione Puglia ha ufficialmente riaperto il bando per il "Patto di Cura" 2025-2026, un'iniziativa da 20 milioni di euro volta a sostenere le famiglie con persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza. La misura ha l'obiettivo di qualificare l'assistenza domiciliare, garantendo un aiuto economico e promuovendo l'occupazione regolare nel settore. I contributi, erogati per 16 mesi (da settembre 2025 a dicembre 2026), ammontano a 1.200 euro mensili in caso di assunzione diretta di un assistente familiare, e salgono a 1.250 euro se l'assunzione avviene tramite agenzia. Possono presentare domanda i cittadini che rientrano nelle condizioni cliniche previste dal Decreto FNA 2016 e che possiedono un ISEE valido, non superiore a 60.000 euro per gli adulti o 80.000 euro per i minorenni. L'intervento è compatibile unicamente con l'assunzione regolare di personale e non può essere cumulato con altre misure regionali analoghe o con il "Sostegno Familiare".Le domande possono essere inviate esclusivamente online sulla piattaforma regionale: https://pugliasociale-spid.regione.puglia.it a partire dalle ore 12:00 del 4 agosto 2025 fino alle ore 12:00 del 19 settembre 2025. Dal seguente link i dettagli della iniziativa: Patto di cura in favore di persone in condizione di disabilità gravissima non autosufficienti. Annualità 2025-26 – Domande dal 4 agosto 2025