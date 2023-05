Albero caduto in via Malcangi è di proprietà condominiale, nel 2017 un'ordinanza del Comune

E' di proprietà condominiale l'albero di pino caduto ieri rovinosamente in via Malcangi e appartenente ad una schiera di sei pini ubicati in tre aiuole. Già nel 2017 il Comune era intervenuto con un'ordinanza nei confronti dell'amministratore dello stesso condominio: nel documento il dirigente dell'Area Lavori pubblici, Giovanni Didonna, intimava «la potatura urgente e drastica per eliminare qualsiasi pericolo considerando la particolare ubicazione degli esemplari, adiacenti una strada frequentata da bus di linea, autovetture ed attività commerciali».In particolare, sempre in quell'ordinanza, si faceva riferimento ad un secondo pino (che tuttavia pare non sia quello caduto ieri) «sporgente sulla strada ed un evento atmosferico potrebbe causarne la caduta», pertanto andava tagliato e gli altri drasticamente potati. In quell'occasione però il condominio non diede esecuzione all'ordinanza, nè il Comune intervenne più a riguardo.Ieri sera, dopo l'intervento della Polizia locale per gestire la viabilità, sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e sei operai della società responsabile della manutenzione del verde pubblico, provenuti da Bari e Bitonto. Gli stessi hanno accertato la pericolosità di un pino prossimo al taglio e gli altri che andranno drasticamente potati: le operazioni sono state già avviate questa mattina. Le ispezioni continueranno anche nei prossimi giorni per tutti gli alberi presenti sul territorio comunale.