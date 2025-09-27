Alice a Trani per i Dialoghi s'immortala davanti alla Cattedrale

Ancora una volta la bellezza di Trani e il fascino della sua iconica Cattedrale colpiscono nel segno: questa volta è toccato ad Alice, artista di fama internazionale, che ha scelto proprio la città adriatica per celebrare il suo compleanno, partecipando ieri alla serata dei Dialoghi di Trani in Piazza Quercia.Poche ore fa la cantante ha pubblicato una foto sui propri canali social, immortalata con alle spalle la maestosa Cattedrale sul mare, divenuta ormai tappa quasi obbligata per ogni personaggio noto che visita Trani.Nel post, Alice ha scritto parole piene di affetto e gratitudine: «Grazie di cuore per i vostri auguri di compleanno così affettuosi che mi hanno raggiunto nella splendida Trani! Ancora grazie a voi ma anche a I Dialoghi di Trani, a Felice Sblendorio e tutti coloro che ieri sera erano con noi in Piazza Quercia».Un'altra presenza vip, dunque, che impreziosisce la rassegna culturale tranese e conferma il fascino sempre più nazionale – e non solo – della città.