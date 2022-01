All'ing. Sgaramella l'incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto di igiene urbana

E' stato affidato all'ing. Claudio Sgaramella l'incarico professionale di "Direttore dell'esecuzione del contratto di igiene urbana del Comune di Trani": lo si legge nella determinazione dirigenziale dell'Area Urbanistica del 17 gennaio scorso. L'incarico è stato assegnato mediante trattativa diretta MePa, aggiudicando all'ing. Claudio Sgaramella, libero professionista iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, "l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto di servizio di raccolta igiene urbana del Comune di Trani per l'importo pari ad € 74.625,00 oltre Iva al 22% e contributi Inarcassa del 4%, per mesi 36, per complessivi € 94.684,20".