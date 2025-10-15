Pioggia
Allerta meteo arancione per piogge da mezzanotte alle 20 di giovedì 16 ottobre

Avviso della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia

Trani - mercoledì 15 ottobre 2025 21.09
La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato, con messaggio n.2 del 15 ottobre 2025, lo stato di allerta meteo arancione sul settore della Puglia centrale Adriatica, in cui è compresa Trani, dalle 00.00 di giovedì 16 ottobre per le successive 20 ore. Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco specie sui settori meridionali, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.
