Ambiente e sviluppo sostenibile, a Trani nasce il laboratorio cittadino del mvimento FareAmbiente

Tutela dell'ambiente e la lotta al cambiamento climatico sono le sfide di questo secolo. Ogni ecosistema va tutelato, anche quello locale, e per questo è importante l'attenzione di tutte le comunità locali su questi temi.Con questi valori internazionali e comunitari, si è costituito a Trani il "Laboratorio di FareAmbiente - Trani", movimento associazionistico ambientalista presieduto dal neo presidente Andrea Catino. "Finalmente, anche Trani ha una sua delegazione legata ad una importante realtà dell'associazionismo ambientale qual è il Movimento Ecologista Europeo di FareAmbiente guidato dal Prof. Pepe Vincenzo – dichiara il presidente Andrea Catino - con la decisa volontà di dare vita ad un progetto di un nuovo ambientalismo del fare non ideologizzato, propositivo e sostenibile, che opera con ogni forma e con ogni mezzo per l'adozione di provvedimenti e di misure idonee alla tutela dell'ambiente; contestualmente ci adopereremo per la valorizzazione del territorio, soprattutto in ambito costiero, in modo costruttivo basandoci su semplici concetti ovvero razionalità, legalità ed armonia."Il Laboratorio FareAmbiente di Trani si prefigge con i suoi associati, di svolgere attività progettuali di educazione e sensibilizzazione ambientale ad iniziare dalla prossima iniziativa che si terrà il 21 novembre, in occasione della ricorrenza della Giornata Nazionale dell'albero."Fra gli obiettivi principali dell'associazione - ha chiarito il presidente di FareAmbiente Trani - c'è quello della salvaguardia dell'eco-sistema locale, promuovendo modelli di sviluppo che rispettino il territorio tranese e che siano in armonia con questo, mantenendo alta l'attenzione della comunità su temi che riguardano la tutela dell'ambiente.L'attività del laboratorio potrà avvalersi, a livello provinciale, del nucleo delle guardie ecozoofile di FareAmbiente che fanno capo al Laboratorio Verde FareAmbiente di Andria, per dare un nostro umile contributo al controllo e alla salvaguardia del territorio e degli animali. Ci porremo sin da subito in maniera collaborativa con le istituzioni locali e le forze dell'ordine, tenuto conto anche della convenzione sottoscritta a livello nazionale dal Presidente Vincenzo Pepe con l'Arma dei Carabinieri.Ringrazio il direttivo e gli associati del laboratorio neo costituito per la loro fiducia, oltre all'entusiastica disponibilità del coordinatore regionale Benedetto Miscioscia e all'assenso del Presidente Nazionale prof. Vincenzo Pepe" conclude il presidente del Laboratorio di FareAmbiente di Trani, Andrea Catino, che invita tutti i cittadini della propria realtà territoriale, che si identificano nell'idea dell'ambientalismo ragionevole, propositivo e non ideologizzato, ad associarsi e a partecipare alle iniziative che saranno messe in campo prossimamente.