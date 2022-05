Amet e Bonus Sociale: le precisazioni dell'azienda

Una nota dell'Amet precisa alcune questioni riguardanti il Bonus Sociale economico: "Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto diverse segnalazioni riguardanti l'addebito del Bonus Sociale Economico in fattura, invece che l'accredito. Desideriamo precisare che si tratta solo di 94 Pod su 3.753 aventi diritto, per i quali abbiamo ricevuto la comunicazione di addebito da parte di Acquirente Unico a fine gennaio/2022. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di situazioni per i quali il cliente ha perso il diritto alla ricezione del Bonus, oppure per errata attribuzione del periodo di competenza. Il software gestionale in uso presso Amet ha prontamente recepito la variazione, peraltro prevista dalle specifiche tecniche di che trattasi, e ha correttamente riportato in fattura quanto segnalato. Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi all'Inps ovvero ad un Caf."