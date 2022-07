Amet, indetta selezione pubblica per l'assunzione di un responsabile Information and Communication Technology

È indetta selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di numero 1 impiegato direttivo con funzione di Responsabile Information and Communication Technology (ICT) e con funzioni di responsabile ad interim area vendita Mercato Tutelato dell'energia – Livello A1/S del CCNL Settore Elettrico.I candidati dovranno essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio di almeno 100/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi:ingegneria delle telecomunicazioni (30S/LM-27);ingegneria elettronica (32S/LM-29);ingegneria informatica (35S/LM-32);ingegneria dell'automazione (29S/LM-25);ingegneria gestionale (34S/LM-31);ingegneria elettrica (31S/LM-28);ingegneria energetica e nucleare (33S/LM-30);ingegneria meccanica (36S/LM-33);informatica (23S/LM-18);sicurezza informatica (LM-66);matematica (45S/LM-40);fisica (20S/LM-17).Oppure, altra laurea equiparata ad uno dei suddetti titoli ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 ovvero diploma di laurea di «vecchio ordinamento», conseguito con un punteggio di almeno 100/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti discipline:ingegneria delle telecomunicazioni;ingegneria elettronica;ingegneria informatica;ingegneria gestionale;ingegneria meccanica;ingegneria elettrica;ingegneria nucleare;informatica;matematica;fisica;altra laurea a esso equiparata o equipollente per legge.Scadenza del termine per la presentazione della domanda: 30 luglio 2022