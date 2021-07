Amici del mare, nominato il nuovo presidente del gruppo sub: Rino Peluso

Nei giorni scorsi l'associazione ambientalista "Amici del mare - gruppo sub" di Trani ha rinnovato le cariche sociali. Nuovo Presidente è stato nominato Rino Peluso che subentra ad Aldo Carbonara neo tesoriere dell'associazione.Nell'occasione, presso la prestigiosa "Galleria Internazionale Belmondo" in via M. Pagano, alla presenza dell'assessore all'ambiente Raffaella Merra e del Vice Presidente del Consiglio Comunale Michele di Gregorio, sono stai presentati i nuovi soci che hanno aderito al sodalizio ed è stata presentata la programmazione delle nuove attività per il nuovo anno sociale. La nota operosità dei volontari dell'associazione è stata subito constatata considerato che domenica 25 luglio gli stesi sono stati impegnati, In collaborazione con Amiu s.p.a., nella ennesima operazione di sensibilizzazione e di concreto ambientalismo con la pulizia del tratto di costa denominato "Scoglio di Frisio".Nei prossimi giorni l'associazione sarà anche impegnata nelle attività organizzate dal circolo di Trani di Legambiente per l'arrivo di Goletta Verde nel porto di Trani. Una perfetta sinergia tra le realtà associative presenti nel nostro territorio con le Istituzioni ed Amiu s.p.a. per la tutela del mare e della costa bene di tutti.