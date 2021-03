Amiu, da lunedì 15 soppresse le isole ecologiche di via Andria e piazza Plebiscito

Da lunedì 15 marzo 2021 saranno 2 (così come previsto nel Piano Esecutivo di Gestione) le isole ecologiche mobili attive in città: saranno infatti soppresse le isole ecologiche mobili di Piazza Plebiscito e di via Andria mentre resteranno funzionanti le isole ecologiche mobili di via Annibale Maria di Francia e via Gisotti aperte dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 13.Presso le isole ecologiche mobili è possibile conferire carta, vetro, plastica e metalli, organico, frazione non riciclabile (compresi pannoloni e pannolini), pile, indumenti usati e olio vegetale esausto.AMIU S.p.A. ricorda la possibilità di conferire i rifiuti anche presso il Centro Comunale di Raccolta "L'Indice" in via Finanzieri n. 24 aperto tutti i giorni (anche la domenica) dalle ore 8,00 alle 13,00 ed il martedì ed il venerdì pomeriggio dalle ore 14,00 alle 19,30.Per i rifiuti ingombranti gli utenti possono prenotare il servizio di ritiro a domicilio gratuito chiamando il numero 0883.582993. Per informazioni è possibile contattare AMIU S.p.A. chiamando il Numero Verde 800.665155 dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 13 (escluso i festivi), scrivendo alla pagina Facebook di AMIU o consultando il sito amiutrani.it.