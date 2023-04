Amiu e Comune di Trani protagonisti della 3° edizione di “Paper Week” di Comieco

AMIU S.p.A. e Comune di Trani protagonisti della terza edizione della Paper Week organizzata da Comieco in collaborazione con Federazione Carta e Grafica, Assocarta, Assografici, Unirima e con il patrocinio di ANCI, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Rai Per la Sostenibilità. Nella settimana che Comieco ha organizzato per spiegare ai cittadini e alle nuove generazioni il valore di carta e cartone e cosa succede dopo il conferimento, approfondendo l'importanza di un gesto quotidiano come la raccolta differenziata, ha riscosso un grande successo l'evento dal titolo "Alla scoperta della carta" promosso a Trani il 20 aprile presso il Centro Comunale di Raccolta.Durante l'incontro, una delegazione di studenti dell'Istituto "Rocca-Bovio-Palumbo" ha partecipato ad un dibattito con esperti del settore nel corso del quale sono state illustrate le fasi del riciclo e come si arriva al riutilizzo delle materie prime. All'iniziativa, fortemente voluta dall'Amministratore Unico di AMIU S.p.A. Ing. Ambrogio Giordano, hanno preso parte il Sindaco di Trani Avv. Amedeo Bottaro che si è confrontato coi ragazzi sui temi ambientali, il consulente Comieco Dott. Gianfranco De Leo ed i tecnici incaricati di AMIU S.p.A.