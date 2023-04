Amiu e l’incontro con le nuove generazioni al “Festival del Cinema e del Mare”

AMIU S.p.A. ha partecipato come partner alla terza edizione del Festival del Cinema e del Mare dedicato alle scuole primarie della città nel corso del quale il tema dell'educazione ambientale è stato proposto attraverso alcuni video dei "Meteo Heroes" ovvero un cartone animato a scopo didattico dedicato ai temi della sostenibilità, della difesa dell'Ambiente. L'iniziativa di tre giorni ha preso il via 26 aprile presso la Scuola Petronelli ed ha visto la partecipazione di centinaia di alunni. All'evento, promosso da Luisa Colonna dell'Associazione Insight PR, hanno preso parte il meteorologo Andrea Giuliacci, l'ideatore dei "Meteo Heroes" Luigi Latini, il sindaco di Trani Amedeo Bottaro, l'Amministratore Unico di AMIU Ing. Ambrogio Giordano con i dirigenti scolastici e docenti coinvolti nel progetto.Nell'occasione AMIU S.p.A. ha distribuito ai partecipanti una bottiglia di vetro realizzata da Co.Re.Ve. e destinata al Comune di Trani convenzionato con il medesimo Consorzio di Recupero del Vetro per promuovere l'utilizzo nel consumo di acqua pubblica e come strumento per la riduzione dei rifiuti. Il cuore del progetto infatti è la speciale bottiglia in vetro riciclato realizzata con design vintage che richiama consuetudini passate di utilizzare bottiglie di vetro per l'acqua."Il Festival del Cinema e del Mare nelle scuole – dichiara l'Amministratore Unico di AMIU S.p.A. Ing. Ambrogio Giordano – ci ha consentito di incontrare un pubblico per noi fondamentale per illustrare e portare le buone pratiche ambientali nelle famiglie tranesi. Siamo convinti che l'investimento nelle nuove generazioni rappresenti il modo migliore per sviluppare il connubio tra Azienda e cittadini: la sensibilità dei giovanissimi ai temi della sostenibilità è incoraggiante perché dimostra quanto i più giovani siano pronti a confrontarsi, nella vita di tutti i giorni, con argomenti complessi come il cambiamento climatico o la siccità. Voglio ringraziare la Dirigente Scolastica della Scuola Petronelli Dottoressa Giuseppina Tota per l'impegno profuso, insieme ai suoi collaboratori, per il buon esito dell'iniziativa".