Amiu gestirà i servizi di Pest Management presso i punti vendita DOK presenti nel Comune di Trani

Il gruppo Megamark, con sede a Trani, ha affidato ad AMIU S.p.A. l'incarico per gestire i servizi di Pest Management nei punti vendita DOK presenti sul territorio comunale in via Gattola Mondelli, Corso V. Emanuele, via La Pira, via Don Nicola Ragno e via delle Tufare. L'esecuzione dei servizi svolti da AMIU S.p.A. ha la finalità di contribuire a garantire la sicurezza e l'igiene degli alimenti attraverso appositi piani di monitoraggio degli infestanti per il settore alimentare integrati con tecniche innovative a quanto previsto dalla normativa che disciplina i protocolli HACCP – Analisi dei Rischi e Punti Critici di Controllo.Grazie a tale servizio, AMIU S.p.A. mette a disposizione delle imprese alimentari un controllo ed una gestione efficiente e costante. Le attività sono condotte da personale qualificato che opera secondo una precisa pianificazione con l'obiettivo di individuare tempestivamente le potenziali infestazioni ed al fine di preservare la corretta conservazione dei prodotti alimentari a beneficio della sicurezza e dell'igiene."Sono davvero molto orgoglioso dell'incarico affidato ad AMIU S.p.A. dal gruppo Megamark – dichiara l'Amministratore Unico Ing. Ambrogio Giordano di intesa con l'Amministrazione Comunale – perché rappresenta una conferma dell'affidabilità dell'Azienda e dell'alta professionalità in grado di esprimere. Lavorare al servizio del territorio e collaborare con le eccellenze del panorama produttivo è la direzione nella quale ci stiamo muovendo e rispetto a cui intendiamo cogliere a pieno ogni opportunità, anche in riferimento ad attività complementari rispetto ai servizi ambientali"."Crediamo fortemente – affermano il Responsabile dell'Ufficio Qualità del Gruppo Megamark Dott. Valter Delle Donne con il Coordinatore Dott. Gianluca Pappalettera - nella collaborazione reciproca tra pubblico e privato. Aver individuato in AMIU S.p.A. il partner per la gestione dei servizi di Pest Management è una scelta che testimonia anche la forte volontà del gruppo di operare scelte attente alla sostenibilità ambientale incentivando azioni sempre ispirate ai principi etici e morali che guidano da anni l'attività del Gruppo.