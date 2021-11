Amiu, la distribuzione delle buste gialle prosegue in via Finanzieri

Amiu S.p.A. informa la cittadinanza che da martedì 2 novembre la distribuzione della dotazione annuale (novembre 2021 – ottobre 2022) delle buste per la plastica, riservata alle utenze domestiche, prosegue presso l'Info-Point AMIU S.p.A. di via Finanzieri n. 24 dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 13.00 (nei pressi Centro Comunale di Raccolta).Potranno ritirare la fornitura annuale di buste per raccolta della plastica gli utenti che non hanno già provveduto al ritiro delle buste nel periodo compreso tra il 19 ottobre 2021 ed il 1° novembre 2021, purché iscritti al Registro Tributi come utenze domestiche.I cittadini iscritti a ruolo Tari potranno ritirare le buste personalmente, mostrando un documento di identità, oppure incaricando un delegato il quale dovrà presentarsi munito della copia del proprio documento di identità e della copia del documento di identità dell'intestatario della Tari. Ogni persona delegata potrà ritirare al massimo la fornitura per 3 utenti iscritti a ruolo Tari. Si ricorda la necessità di accedere al servizio di distribuzione delle buste dotati di dispositivi di protezione individuali, quali mascherine. Sono sempre e comunque esclusi tutti i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C) che devono restare presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali. La distribuzione avverrà singolarmente ed in base all'ordine di arrivo.Per informazioni è possibile contattare AMIU S.p.A. chiamando il Numero Verde 800.665155 dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 13, scrivendo alla pagina Facebook di AMIU Trani, all'indirizzo comunicazione@amiutrani.it o consultando il sito www.amiutrani.it