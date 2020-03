Amiu, nella notte proseguono gli interventi di sanificazione di strade, marciapiedi e piazzali pubblici

Dando seguito alla Disposizione Sindacale di servizio per affrontare al meglio l'emergenza causata dal COVID-19 diramata l'08/03/2020, l'Amiu ha già programmato in queste ore una prima serie di interventi di lavaggio e sanificazione strade, marciapiedi e piazzali pubblici che saranno effettuati a partire dalle ore 22,00 del 09/03/2020 alle ore 04,00 del 10/03/2020 per poi proseguire nei prossimi giorni. Gli interventi saranno effettuati con prodotti aventi caratteristiche indicate dalle disposizioni Ministeriali e dalla ASL.Si tratta di una ulteriore misura a salvaguardia della salute pubblica messa a disposizione dalla società pubblica Tranese che si occupa dell'igiene urbana, che ringraziamo per la eccellente disponibilità e professionalità mostrata in questi giorni di duro lavoro e collaborazione con tutte le Istituzioni del nostro territorio. Ancora una volta fieri della nostra società, di tutti i suoi dipendenti, del suo apparato tecnico in tutte le sue componenti e del suo organo amministrativo e direzionale il cui lavoro appare ancora di più utile in questa particolare circostanza, in cui ciascuno di noi è chiamato a dare il suo contributo personale.