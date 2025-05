Amiu, possibili disagi dei servizi venerdì 23 maggio

La Rappresentanza Sindacale Unitaria di AMIU S.p.A. ha indetto un'assemblea sindacale dei lavoratori del comparto Igiene Ambientale venerdì 23 maggio nelle ultime due ore del turno di lavoro.AMIU S.p.A. comunica che potranno registrarsi disagi nell'esecuzione dei servizi di raccolta rifiuti e spazzamento stradale, comprese le attività di conferimento e raccolta dei rifiuti presso centro comunale di raccolta di via Finanzieri e delle isole ecologiche mobili di via Andria e di via A. M. Di Francia (nei pressi dello stadio) venerdì 23 gennaio 2025 a partire dalle ore 10.30.Si invita pertanto la cittadinanza alla massima collaborazione. Per ogni informazione è possibile contattare AMIU S.p.A. - Trani al Numero Verde 800 665155 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 13.00, scrivere all'indirizzo comunicazione@amiutrani.it o alla pagina AMIU Trani tramite Facebook e Instagram