Amiu spa, il 30 giugno sciopero del settore igiene ambientale

Amiu spa informa gli utenti che mercoledì 30 giugno 2021 è indetto, per l'intera giornata, uno sciopero generale dei lavoratori del comparto di igiene ambientale a livello nazionale. L'astensione collettiva dal lavoro è stata proclamata da Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel per chiedere a Governo e Parlamento di modificare l'art. 177 del Codice degli Appalti.Amiu spa comunica che, in funzione dello sciopero, mercoledì 30 giugno 2021 potranno registrarsi disagi nell'esecuzione dei servizi ambientali. Si invita pertanto la cittadinanza alla massima collaborazione. Saranno garantite le prestazioni indispensabili assicurate per legge ed eventuali disagi saranno recuperati nelle giornate immediatamente successive.Per qualsiasi informazione è possibile contattare Amiu spa al Numero Verde 800 665155 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle 13:00, all'indirizzo comunicazione@amiutrani.it oppure tramite Facebook alla pagina Amiu Trani.