Amministrative 2026, il centrodestra scalda i motori

Il centrodestra tranese si prepara alla tornata elettorale delle amministrative 2026, avviando la fase cruciale per l'individuazione del candidato sindaco che guiderà la coalizione. Le segreterie cittadine di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e LPS hanno avviato un confronto serrato per definire il profilo più adatto a rappresentare un progetto politico credibile, coeso e alternativo all'attuale governo cittadino.Al tavolo siedono i segretari Michele Scagliarini (Fratelli d'Italia), Sergio D'Addato (Forza Italia), Gianni Di Leo (Lega) e Franco Altamura (LPS), affiancati dai consiglieri comunali dei rispettivi partiti. Il percorso punta alla costruzione di una proposta forte e autorevole, che sappia raccogliere la domanda di cambiamento manifestata da una cittadinanza sempre più delusa e disorientata.La coalizione è aperta al dialogo con tutte le realtà civiche e politiche che condividono la necessità di costruire un'alternativa seria e concreta all'attuale modello amministrativo, con l'obiettivo di definire un programma condiviso e centrato sulle reali priorità del territorio.Tale apertura si inserisce in un percorso politico ben definito, in cui il confronto con soggetti esterni al tavolo è volto ad arricchire la proposta programmatica della coalizione. Inoltre sarebbe opportuno che chi a livello regionale ha intrapreso un percorso col centrodestra faccia pubblicamente lo stesso anche a livello locale, come è già avvenuto o sta avvenendo in altre realtà, prendendo le distanze da questa amministrazione.Dopo oltre un decennio di governo cittadino e vent'anni di guida regionale a trazione centrosinistra, emergono con sempre maggiore evidenza limiti strutturali, inefficienze e responsabilità politiche che hanno segnato profondamente la qualità della vita dei cittadini.In questo scenario, il centrodestra si propone come forza compatta e responsabile, pronta a offrire alla città una squadra di governo rinnovata, trasparente e orientata al superamento delle criticità amministrative che negli ultimi 10 anni hanno penalizzato il buon funzionamento delle istituzioni locali.