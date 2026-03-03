Amministrative Trani 2026: De Feudis presenta il piano dei primi 100 giorni

Di seguito il testo integrale del comunicato diffuso dal candidato sindaco

In vista delle elezioni amministrative di maggio 2026, l'avv., candidato sindaco della città di Trani, presenta il documento programmatico dedicato ai primi cento giorni di governo. Un piano operativo che punta su metodo, scelte immediate e atti concreti, con l'obiettivo dichiarato di imprimere sin dall'insediamento un cambio di passo all'azione amministrativa. Il documento, intitolatoindividua tre pilastri fondamentali: legalità amministrativa, efficienza organizzativa e trasparenza verso i cittadini. Al centro, una serie di interventi prioritari che spaziano dalla verifica tecnica dello stato dei conti comunali alla gestione delle pratiche edilizie arretrate, dal piano straordinario di pulizia urbana alla revisione del regolamento sul suolo pubblico, fino a un piano di sicurezza urbana con mappatura delle zone critiche.​I primi 100 giorni di amministrazione "Metodo, priorità, prime 10 delibere": Non polemiche. Non attese. Non trattative infinite. Governare non è spiegare. È decidere. Chi si candida a guidare Trani deve dire oggi quali delibere firmerà domani. Il Documento si fonda su tre pilastri:Il Documento individua con precisione:La città non può più permettersi improvvisazioni o leadership condizionate dagli equilibri di partito. Chi oggi discute di nomi, domani dovrà discutere di bilanci, appalti, fondi PNRR, responsabilità erariali. La fiducia è una responsabilità. Insieme a una squadra di comprovata esperienza, siamo pronti ad assumere questa responsabilità fin dall'insediamento. Il Documento di Governo sarà reso pubblico integralmente sul sito web ninnidefeudissindaco.com e sarà oggetto di un incontro aperto alla stampa e alla cittadinanza, per condividere priorità e strumenti di attuazione.