avv. Sebastiano De Feudis
avv. Sebastiano De Feudis
Politica

Amministrative Trani 2026: De Feudis presenta il piano dei primi 100 giorni

Metodo, priorità e prime 10 delibere”: il candidato sindaco traccia la rotta tra legalità, efficienza e trasparenza

Trani - martedì 3 marzo 2026 7.41 Comunicato Stampa
In vista delle elezioni amministrative di maggio 2026, l'avv. Sebastiano (Ninni) De Feudis, candidato sindaco della città di Trani, presenta il documento programmatico dedicato ai primi cento giorni di governo. Un piano operativo che punta su metodo, scelte immediate e atti concreti, con l'obiettivo dichiarato di imprimere sin dall'insediamento un cambio di passo all'azione amministrativa. Il documento, intitolato "I primi 100 giorni di amministrazione – Metodo, priorità, prime 10 delibere", individua tre pilastri fondamentali: legalità amministrativa, efficienza organizzativa e trasparenza verso i cittadini. Al centro, una serie di interventi prioritari che spaziano dalla verifica tecnica dello stato dei conti comunali alla gestione delle pratiche edilizie arretrate, dal piano straordinario di pulizia urbana alla revisione del regolamento sul suolo pubblico, fino a un piano di sicurezza urbana con mappatura delle zone critiche.
  • Di seguito il testo integrale del comunicato diffuso dal candidato sindaco
​I primi 100 giorni di amministrazione "Metodo, priorità, prime 10 delibere": Non polemiche. Non attese. Non trattative infinite. Governare non è spiegare. È decidere. Chi si candida a guidare Trani deve dire oggi quali delibere firmerà domani. Il Documento si fonda su tre pilastri:
  • Legalità amministrativa
  • Efficienza organizzativa
  • Trasparenza verso i cittadini
Il Documento individua con precisione:
  • verifica tecnica dello stato dei conti con relazione pubblica entro 60 giorni;
  • task force per smaltire le pratiche edilizie arretrate;
  • piano straordinario pulizia su litorale, centro storico e periferie;
  • revisione regolamento suolo pubblico per sostenere il commercio;
  • piano sicurezza urbana con mappatura zone critiche;

La città non può più permettersi improvvisazioni o leadership condizionate dagli equilibri di partito. Chi oggi discute di nomi, domani dovrà discutere di bilanci, appalti, fondi PNRR, responsabilità erariali. La fiducia è una responsabilità. Insieme a una squadra di comprovata esperienza, siamo pronti ad assumere questa responsabilità fin dall'insediamento. Il Documento di Governo sarà reso pubblico integralmente sul sito web ninnidefeudissindaco.com e sarà oggetto di un incontro aperto alla stampa e alla cittadinanza, per condividere priorità e strumenti di attuazione.
  • Trani Amministrative 2026
Altri contenuti a tema
Raffaella Merra e il Direttivo lasciano Azione: «Scelta di coerenza per il bene della città. Sosteniamo Angelo Guarriello» Raffaella Merra e il Direttivo lasciano Azione: «Scelta di coerenza per il bene della città. Sosteniamo Angelo Guarriello» La Segretaria uscente rifiuta il "campo largo" imposto dall'alto e toglie dall'imbarazzo Azione
EDITORIALE | Amministrative Trani 2026: La rivolta dei territori contro i "patti di segreteria" EDITORIALE | Amministrative Trani 2026: La rivolta dei territori contro i "patti di segreteria" Dallo strappo di Marinaro alle dimissioni di Di Leo: la città rigetta le candidature calate dall’alto mentre i partiti tradizionali si svuotano
Amministrative Trani, la "scossa" di Marcello Lanotte: «Guariello scelta di maturità» Amministrative Trani, la "scossa" di Marcello Lanotte: «Guariello scelta di maturità» Il coordinatore provinciale di Forza Italia rivendica il ruolo del partito: «La nostra generosità supera le bandiere per il bene comune»
Ultim'ora. Centrodestra, fumata bianca: il candidato a sindaco di Trani è il dott. Angelo Guariello Ultim'ora. Centrodestra, fumata bianca: il candidato a sindaco di Trani è il dott. Angelo Guariello Si chiude il cerchio al tavolo della coalizione
Trani, lo strappo di Marinaro: «PD senza democrazia, ora la città riparte dalla strada» Trani, lo strappo di Marinaro: «PD senza democrazia, ora la città riparte dalla strada» Il resoconto integrale della conferenza stampa di oggi: dalla rottura con i vertici regionali alla nascita dell'intergruppo da 13 consiglieri
Domenico De Santis: "PD, AVS, M5S e le forze civiche porteranno il centrosinistra al governo di Trani e Andria" Domenico De Santis: "PD, AVS, M5S e le forze civiche porteranno il centrosinistra al governo di Trani e Andria" Intervista esclusiva al Segretario Regionale del Partito Democratico
Trani 2026: ora c'è l'ufficialità, è Marco Galiano il candidato sindaco del centrosinistra Trani 2026: ora c'è l'ufficialità, è Marco Galiano il candidato sindaco del centrosinistra PD, M5S e civici puntano sul professore
Trani, terremoto nel PD: Marinaro lascia il partito e trascina con sé la maggioranza Trani, terremoto nel PD: Marinaro lascia il partito e trascina con sé la maggioranza Nata la nuova forza "Prossimamente Trani" con un intergruppo da 12 consiglieri: i dem restano con soli due rappresentanti.
Trani ascolta Chopin: una città raccolta nel silenzio
3 marzo 2026 Trani ascolta Chopin: una città raccolta nel silenzio
Erosione costiera, serve un piano scientifico per la sicurezza del litorale
3 marzo 2026 Erosione costiera, serve un piano scientifico per la sicurezza del litorale
Alla scoperta delle donne tranesi: passeggiata per le vie del centro storico
3 marzo 2026 Alla scoperta delle donne tranesi: passeggiata per le vie del centro storico
Piazza Gradenigo, rimosso lo storico palo in ghisa: il Comitato Sant’Agostino scrive al Comune
3 marzo 2026 Piazza Gradenigo, rimosso lo storico palo in ghisa: il Comitato Sant’Agostino scrive al Comune
Tessere elettorali: ritiro per nuovi iscritti e rilascio duplicati
3 marzo 2026 Tessere elettorali: ritiro per nuovi iscritti e rilascio duplicati
Premio “Forme per le Donne” – Città di Trani 2026: L’eccellenza ha il volto delle donne
3 marzo 2026 Premio “Forme per le Donne” – Città di Trani 2026: L’eccellenza ha il volto delle donne
Polizia Locale, il comandante Leonardo Cuocci accoglie i nuovi agenti: rafforzato l’organico
2 marzo 2026 Polizia Locale, il comandante Leonardo Cuocci accoglie i nuovi agenti: rafforzato l’organico
Buon 45° compleanno associazione “Domenico Sarro”
2 marzo 2026 Buon 45° compleanno associazione “Domenico Sarro”
Cade il Trani, Moscelli: «Dispiace, ma non cancelliamo il percorso. Tifosi? Li ringrazio»
2 marzo 2026 Cade il Trani, Moscelli: «Dispiace, ma non cancelliamo il percorso. Tifosi? Li ringrazio»
Raffaella Merra e il Direttivo lasciano Azione: «Scelta di coerenza per il bene della città. Sosteniamo Angelo Guarriello»
2 marzo 2026 Raffaella Merra e il Direttivo lasciano Azione: «Scelta di coerenza per il bene della città. Sosteniamo Angelo Guarriello»
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.