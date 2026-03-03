Politica
Amministrative Trani 2026: De Feudis presenta il piano dei primi 100 giorni
Metodo, priorità e prime 10 delibere”: il candidato sindaco traccia la rotta tra legalità, efficienza e trasparenza
Trani - martedì 3 marzo 2026 7.41 Comunicato Stampa
In vista delle elezioni amministrative di maggio 2026, l'avv. Sebastiano (Ninni) De Feudis, candidato sindaco della città di Trani, presenta il documento programmatico dedicato ai primi cento giorni di governo. Un piano operativo che punta su metodo, scelte immediate e atti concreti, con l'obiettivo dichiarato di imprimere sin dall'insediamento un cambio di passo all'azione amministrativa. Il documento, intitolato "I primi 100 giorni di amministrazione – Metodo, priorità, prime 10 delibere", individua tre pilastri fondamentali: legalità amministrativa, efficienza organizzativa e trasparenza verso i cittadini. Al centro, una serie di interventi prioritari che spaziano dalla verifica tecnica dello stato dei conti comunali alla gestione delle pratiche edilizie arretrate, dal piano straordinario di pulizia urbana alla revisione del regolamento sul suolo pubblico, fino a un piano di sicurezza urbana con mappatura delle zone critiche.
La città non può più permettersi improvvisazioni o leadership condizionate dagli equilibri di partito. Chi oggi discute di nomi, domani dovrà discutere di bilanci, appalti, fondi PNRR, responsabilità erariali. La fiducia è una responsabilità. Insieme a una squadra di comprovata esperienza, siamo pronti ad assumere questa responsabilità fin dall'insediamento. Il Documento di Governo sarà reso pubblico integralmente sul sito web ninnidefeudissindaco.com e sarà oggetto di un incontro aperto alla stampa e alla cittadinanza, per condividere priorità e strumenti di attuazione.
- Di seguito il testo integrale del comunicato diffuso dal candidato sindaco
- Legalità amministrativa
- Efficienza organizzativa
- Trasparenza verso i cittadini
- verifica tecnica dello stato dei conti con relazione pubblica entro 60 giorni;
- task force per smaltire le pratiche edilizie arretrate;
- piano straordinario pulizia su litorale, centro storico e periferie;
- revisione regolamento suolo pubblico per sostenere il commercio;
- piano sicurezza urbana con mappatura zone critiche;
