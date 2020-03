Analisi tamponi Asl Bt: a Barletta arriva la seconda apparecchiatura

La seconda apparecchiatura per l'analisi dei tamponi è arrivata oggi a Barletta presso l'unità operativa di Patologia Clinica diretta dalla dottoressa Elisabetta Caprioli. La prima, attiva da poco più di dieci giorni, ha già consentito di effettuare l'analisi di più di 700 campioni provenienti non solo dal territorio Bat ma da tutta la regione.Due apparecchiature attive contemporaneamente consentiranno di accelerare i processi lavorativi e di avere i risultati di negatività o positività sui tamponi in tempi più rapidi. Entrambe le apparecchiature sono state rese disponibili in tempi molto rapidi dalla ditta Arrow e dall'Agenzia Bio Tecnology.