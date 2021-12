Anche San Nicola Pellegrino nel presepe di piazza Libertà

San Francesco, che ha realizzato il primo presepe della storia, diceva che chi lavora con le mani è un artigiano, chi lavora con le mani e il cuore è un artista.Anche nel presepe di Trani di quest'anno e forse ancora di più del solito, ci sono maestria e perizia tecnica, audacia nell'osare altezze mai raggiunte ma soprattutto tanto amore, tanta fede e un senso speciale di appartenenza alla città.Il Borgo antico di Trani si va sodando verso l'alto in un paesaggio che via via si trasforma e diventa la vecchia Craco, il paese fantasma nel cuore della Basilicata che per suggestione è oggi una delle mete più attrattive della regione.Un paese abbandonato riprende vita attraverso il presepe e nulla è casuale in questa scelta , non davvero dettata solo dal profilo diroccato ma affascinante di questo paese disabitato da più di sessant'anni; rappresentare Craco che riprende vita diventando il presepe in cui nasce Gesù, brulicante di pecore e pastori, vivo di artigiani, bambini e dei Re Magi che già si avvicinano, rende più intenso il senso di ricorrere all'Amore per rinnovare le nostre esistenze, renderle più luminose e autentiche.Craco e Trani si fondono anche grazie alla presenza della piccola edicola votiva in cui compare l'effigie di San Nicola il pellegrino ,emblema di una fede semplice e pura, e amatissimo patrono della nostra città e visibile alle spalle della capanna perché si quest'anno il presepe si potrà ammirare piano camminandogli intorno, scrutarne ogni anfratto, ogni dettaglio, scoprirne particolari che Carlo e i suoi straordinari compagni di lavoro - Felice e Francesco Botta, padre e figlio, e il maestro falegname Giovanni Franco con suo fratello Antonio - hanno realizzato con travi di legno, polistirolo, cemento, vernici e davvero, ripetiamo, tanta passione."La torre in primo piano , fuori dalla stalla, non è casuale" - tiene a spiegare Carlo Scarcella, da circa un ventennio progettista, ideatore e direttore artistico del presepe - " e Gesù, il Re dei re, non nasce in un castello ma in un luogo umile e povero: lo sfarzo è in cielo e non in terra se non nel cuore degli uomini".Sei metri di altezza non si erano mai raggiunti: più vicino alla statua dell'Immacolata, cui i tranesi sono profondamente devoti e per celebrare la quale i lavori per il presepe ogni anno non possono iniziare prima del 9 dicembre. Ma anche quest'anno è andata, una corsa contro il tempo per arrivare pronti al Natale, un po' come facciamo tutti.Antonio Di Lernia , Savio Melillo e Piero di cugno hanno realizzato l'impianto di illuminazione che alla sera rende il presepe ancora più magico.