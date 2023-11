Ancora caos biglietti fuori alla stazione di Trani

Ancora momenti di tensione questa mattina all'esterno della stazione di Trani, dove già dalle prime ore del mattino i numerosi pendolari, studenti e lavoratori per lo più, si recano per viaggiare a bordo degli autobus Stp e raggiungere così i luoghi di lavoro/scuola/presidi ospedalieri. Non è una novità e del resto la redazione di Traniviva si è occupata innumerevole volte della faccenda che sembra non trovare risoluzione. Il motivo? Sempre lo stesso.I passeggeri si recano alla biglietteria ma essendo una sola spesso si creano file lunghissime e il rischio che si perda la corsa e quindi arrivare in orario a scuola o in ufficio è altissimo. In molti quindi salgono a bordo degli autobus chiedendo all'autista di turno di poter fare il biglietto direttamente a bordo, richiesta che viene puntualmente negata. E così stamattina i malumori si sono trasformati in caos e agitazione con la gente oramai esasperata di dover assistere ogni mattina alla stessa e identica scena.Il problema è sempre e solo uno: una sola biglietteria è insufficiente per soddisfare le richieste di tutti. Intanto da Stp tutto tace. Ma chissà, forse, ancora per poco!