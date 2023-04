Ancora furti, di auto e di pneumatici: l'ultimo ieri a Trani, un fenomeno...che non si arresta

Non è solo un danno ai cittadini sempre più scoraggiati e danneggiati da questo fenomeno per il quale la nostra provincia è in vetta alle classifiche nazionali: il problema è anche che sempre di più numerosi turisti scelgono di soggiornare nelle città vicine, dotate di parcheggi custoditi, perché la voce della frequenza di furti a Trani e nell'intero territorio come si temeva si è diffusa anche al di fuori della città.Dunque si sa che a Trani rubano le auto o parti di auto come gli pneumatici portati via la scorsa notte da un mezzo parcheggiato in via Falcone nei pressi del Real cafè.Sicuramente non una una situazione favorevole laddove l'ambizione è quella di creare un turismo sempre più stanziale e non semplicemente di passaggio, come quello che sta purtroppo presentandosi già in questi Ponti di aprile e maggio.