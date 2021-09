Ancora un furto d’uva sventato dalla Guardie Campestri in contrada San Luca

Un lavoro di squadra che in tempo di vendemmia si rivela nella sua efficienza e previdenza, sventando furti d'uva da diverse settimane: dal video inviato dal presidente delle Guardie Campestri Peppino Nardò i grappoli d'uva pendono dai tendoni come veri e propri gioielli.E quei grappoli preziosi lo sono davvero, per i produttori che hanno salvaguardato un raccolto in un'annata caratterizzata da siccità e temperature elevatissime e per i ladri che - come in questo caso- approfittano del buio per riempire cassette da rivendere illecitamente.I malviventi avrebbero portato via diversi kg d'uva già raccolta e sistemata in diverse decine di cassette, come si vede dal video, se non fossero intervenuti gli uomini della guardia campestre.L'intervento è avvenuto nella serata di venerdì, quando le guardie si sono addentrate tra i tendoni di contrada san Luca facendosi luce con le torce elettriche e riscontrando la situazione, evidentemente interrompendo sul più bello il piano dei malviventi , che dopo aver accuratamente raccolto l'uva erano pronti a portarla via e caricarla sui propri mezzi. Il video racconta, come in una sequenza di un telefilm poliziesco, proprio l'addentrarsi delle guardie scandito dai passi sul terreno e via via l'affiorare dalla luce della torcia le numerosissime cassette piene di uva bianca.Un'altra operazione frutto dell'impegno delle Guardie campestri e dell'efficace coordinamento con il Presidente e il Coordinatore; un impegno grazie al quale che da settimane vengono sventati furti d'uva ai produttori del territorio.