Ancora un incidente sulla Ss16 bis, un motociclista ferito e trasportato in ospedale

Una frequenza ai limiti del quotidiano, quella degli incidenti sul tratto tra Trani sud e Trani nord della 16 bis: quello di questa mattina in direzione sud.Un automobilista e un motociclista coinvolti nell'impatto, quest'ultimo ferito e soccorso e trasportato in ospedale in un incidente per il quale sono sul posto già mezzi dell'Anas e della Polizia Locale.Il traffico sulla arteria scorre comunque, anche se dirottato su una sola corsia.