ll Festival dei Dialetti al teatro Mimesis ha incantato ancora nella sua quarta serata

Mancano 5 minuti all'inizio della serata. Il direttore di palco dà il "Chi è di scena!" e, all'apertura del sipario, il Dialetto, tra gli applausi del pubblico, prende vita.Questo l'inizio di una quarta serata teatrale, presso il Teatro MIMESIS, di Trani; nel "I video di un nobile e conosciuto Poeta molfettese qualeimpedito nella sua partecipazione dall'incedere dell'età; la nuova e fresca drammaturgia poetica dialettale barese di Michele Aprile.La delicatezza e l'eleganza dei ricordi poetici della prof.ssada Bitetto.La tradizione e la divulgazione di un conosciutissimo Autore e Poeta, quale, che nella sua espressiva recitazione, declama versi in precise forme metriche, suscitando risate e riflessioni.Il gradimento del pubblico al termine della 4° serata lo si leggeva sui loro volti.Si richiudeva il sipario...per riaprirsi il giorno Ve la sua allegra, scoppiettante tradizione attoriale, per trascorrere un sereno Natale con il Dialetto nel Cuore.Prenotate fin d'ora e non disdettate all'ultimo minuto...per rispetto ai tanti appassionati cultori del Dialetto, che vorrebbero venire in un Teatro sempre pieno…